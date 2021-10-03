Частный легкомоторный самолет разбился на юго-востоке Милана. Он упал на здание парковки, после чего загорелся. По данным экстренных служб, что погибли восемь человек. О причинах катастрофы пока не сообщается.
2021-10-03T17:03:04+03:00
2021-10-03T17:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 03 октября 2021
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