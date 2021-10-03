Около 150 собак отравились и 16 погибло в приюте «Лохматая душа» в Чехове

Около 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в Чехове, 16 из них погибли. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» создатель и директор приюта Валентина Силич. По ее словам, причиной отравления стал некачественный корм. «Я считаю, что это не специальное отравление, а, скорее всего, халатность производителя. Возможно, кто-то или уронил мешок с чем-то в чан, или еще что-то. Разумеется, руководство может быть не в курсе того, что происходит в цехе. Не за всем можно уследить. Сам корм не очень хороший. Единственное, что нас держало — это его цена. Приют 2000 животных, мы не можем шиковать — мы едва-едва сводим концы с концами», — отметила В.Силич.

Она уточнила, что аналогичное отравление произошло еще в двух приютах — «Лесном» в Подмосковье и «Нашем доме» в Челябинске. «В «Нашем доме» более 100 собак тоже упали на лапы — они сейчас на капельницах. Разница получилась в два дня. Наши упали 28 сентября, а «Наш дом» 30 сентября. Они используют этот же корм», — пояснила Силич. Она добавила, что до этого собаки не ели два дня из-за задержек с поставкой корма, поэтому других причин отравления быть не может. «В этот раз почему-то очень сильно растянули: мы ждали корм в воскресенье, а он приехал в понедельник в 21.00. Собаки почти двое суток ели, им давали только воду. Поэтому я уверена, что они пострадали именно от этого корма. Мы накормили их вечером, а утром пришли и увидели, как собаки ползают и не могут подняться, а больше десятка погибло», — отметила Силич.

Сотрудники приюта сразу же вызвали государственные городские ветслужбы, к ним приехал главврач и группа врачей. «Благодаря им, большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — рассказала В.Силич.

Она уточнила, что на текущий момент 70 собак пошли на поправку, около 60 находятся в тяжелом состоянии. Врачи приезжают в приют каждый день. Силич подчеркнула, что точная причина отравления неясна, так как анализы крови, корма и экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше 5 октября. До получения результатов анализов и выяснения причины гибели животных директор приюта не планирует обращаться в полицию.

В свою очередь, прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.