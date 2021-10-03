Арест главы Group-IB Ильи Сачкова, как передает Bloomberg, может быть связан с его планами вывести бизнес за рубеж

Арест главы компании Group-IB Ильи Сачкова, как передает агентство Bloomberg, может быть связан с его планами вывести бизнес за рубеж. Такие планы, как говорят источники издания, вызывали подозрения, что Сачков слишком независим. В то же время, напоминает агентство, предприниматель тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, поскольку его компания занимается вопросами кибербезопасности. Ранее сообщалось, что уголовное дело против Сачкова может быть связано с показаниями его бывшего подчиненного Никиты Кислицына, которые тот дал американским следователям по делу о российских хакерах. Сачков был арестован в конце сентября. Его обвиняют в государственной измене.