Расходы на оборону в России в следующем году, как и до пандемии коронавируса, будут выше, чем на экономику, пишет газета РБК. Согласно проекту федерального бюджета, отмечает издание, на военные нужды правительство намерено потратить более 3,5 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — почти 6 трлн руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика» превышали оборонные и в 2014 году на фоне обвала цен на нефть, и в 2009 году, когда ВВП страны упал почти на 8%. В прошлом году был реализован антикризисный пакет. А в нынешнем крупную сумму потратили на субсидии компаниям и банкам.