Транспортный кризис в Великобритании, вызванный нехваткой водителей грузовиков, может продлиться до конца года, не исключают власти. Премьер-министр Борис Джонсон в то же время заметил, что дефицит водителей наблюдается во многих странах, в том числе Китае. В интервью британской медиакорпорации ВВС глава правительства добавил, что сама проблема усугубляется из-за резкого ускорения экономического роста и повышенного спроса на некоторые товары. В результате в Королевстве возник дефицит бензина на заправках, а в супермаркеты не всегда вовремя поступают продукты. Эксперты связывают это также с выходом из состава ЕС.
2021-10-03T16:33:42+03:00
2021-10-03T16:33:42+03:00
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16:33, 03 октября 2021
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