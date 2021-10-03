Транспортный кризис в Великобритании, вызванный нехваткой водителей грузовиков, может продлиться до конца года, не исключают власти. Премьер-министр Борис Джонсон в то же время заметил, что дефицит водителей наблюдается во многих странах, в том числе Китае. В интервью британской медиакорпорации ВВС глава правительства добавил, что сама проблема усугубляется из-за резкого ускорения экономического роста и повышенного спроса на некоторые товары. В результате в Королевстве возник дефицит бензина на заправках, а в супермаркеты не всегда вовремя поступают продукты. Эксперты связывают это также с выходом из состава ЕС.