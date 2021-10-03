Дипломатический конфликт разгорается между Алжиром и Францией

Власти североафриканского государства отозвали посла из Парижа. Кроме того, они запретили полеты над территорией страны французским военным самолетам, пишет газета Figaro. Франция использовала воздушное пространство Алжира для переброски военных и грузов, которые участвуют в операции на севере Мали. Поводом для конфликта послужили высказывания французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил алжирское руководство переписывании истории и разжигании ненависти к Франции в своих интересах.