Растет число жертв теракта в Кабуле

По предварительным данным, в результате взрыва возле одной из мечетей погибли двенадцать человек. Более тридцати пострадали. Как передает катарский телеканал Al Jazeera, целью нападавших были высокопоставленные представители группировки «Талибан». Очевидцы утверждали, что после взрыва в районе мечети раздавались выстрелы. Других подробностей пока нет. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.
2021-10-03T16:32:04+03:00
2021-10-03T16:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 03 октября 2021
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