Растет число жертв теракта в Кабуле

По предварительным данным, в результате взрыва возле одной из мечетей погибли двенадцать человек. Более тридцати пострадали. Как передает катарский телеканал Al Jazeera, целью нападавших были высокопоставленные представители группировки «Талибан». Очевидцы утверждали, что после взрыва в районе мечети раздавались выстрелы. Других подробностей пока нет. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.