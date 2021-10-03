Не менее восьми человек погибли, 20 ранены при взрыве у мечети в Кабуле

По меньшей мере восемь человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в афганской службе безопасности. Как уточняется, мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности представители Минобороны.