Не менее восьми человек погибли, 20 ранены при взрыве у мечети в Кабуле

По меньшей мере восемь человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в афганской службе безопасности. Как уточняется, мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности представители Минобороны.
2021-10-03T16:07:06+03:00
2021-10-03T16:07:06+03:00
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16:07, 03 октября 2021
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