Полузащитник сборной России Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи команды в отборочном турнире Чемпионата мира. Причиной стала травма, которую игрок получил, в расположении своего клуба «Краснодар», пояснили в самой сборной. Сегодня сборная проводила тренировку в Подмосковье в рамках подготовки встречи со Словакией и Словенией. Ранее наставник россиян Валерий Крапин высоко оценил навыки подопечных.
2021-10-03T16:05:34+03:00
2021-10-03T16:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 03 октября 2021
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