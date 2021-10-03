Полузащитник сборной России Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи команды в отборочном турнире Чемпионата мира. Причиной стала травма, которую игрок получил, в расположении своего клуба «Краснодар», пояснили в самой сборной. Сегодня сборная проводила тренировку в Подмосковье в рамках подготовки встречи со Словакией и Словенией. Ранее наставник россиян Валерий Крапин высоко оценил навыки подопечных.