Бразильцы вышли на акции протеста с требованием отставки президента Жаира Болсонару. Они недовольны теми мерами, которые правительство принимает против коронавируса. Демонстрации прошли более чем в 160-ти городах Бразилии. По данным опросов, рейтинг Болсонару упал до рекордного минимума — почти две трети бразильцев негативно оценивают его работу.