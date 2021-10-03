Бразильцы вышли на акции протеста с требованием отставки президента Жаира Болсонару. Они недовольны теми мерами, которые правительство принимает против коронавируса. Демонстрации прошли более чем в 160-ти городах Бразилии. По данным опросов, рейтинг Болсонару упал до рекордного минимума — почти две трети бразильцев негативно оценивают его работу.
2021-10-03T16:05:24+03:00
2021-10-03T16:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 03 октября 2021
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