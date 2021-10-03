Новосибирские следователи проверяют информацию о том, что в одной из школ города ученики избили 8-летнего ребенка

Новосибирские следователи проверяют информацию о том, что в одной из школ города ученики избили восьмилетнего ребенка. Мать пострадавшего утверждает, что в результате ее сын получил перелом позвоночника. По ее словам, нападение на школьника произошло в коридоре. Проходившие мимо учителя не вмешались в ситуацию. В следственном комитете говорят, что намерены дать оценку действиям должностных лиц.
2021-10-03T16:05:13+03:00
2021-10-03T16:05:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913656-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:05, 03 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…