Новосибирские следователи проверяют информацию о том, что в одной из школ города ученики избили 8-летнего ребенка

Новосибирские следователи проверяют информацию о том, что в одной из школ города ученики избили восьмилетнего ребенка. Мать пострадавшего утверждает, что в результате ее сын получил перелом позвоночника. По ее словам, нападение на школьника произошло в коридоре. Проходившие мимо учителя не вмешались в ситуацию. В следственном комитете говорят, что намерены дать оценку действиям должностных лиц.