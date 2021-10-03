Театр «Современник» этим вечером вновь покажет резонансный спектакль «Первый хлеб»

Столичный театр «Современник» покажет сегодня спектакль «Первый хлеб», против которого ранее выступали некоторые провластные общественные организации. Постановку проверяли и в Следственном комитете.

Билеты на «Первый хлеб» проданы. На сайте театра купить их больше нельзя, там сказано, что в «Современнике» этим вечером будет аншлаг.

Ранее эту постановку показывали на сцене только трижды, её ставили в июле, а затем какое-то время не возвращали в программу до начала осеннего сезона. Тем не менее «Первый хлеб» привлёк широкое общественное внимание. Сначала организация «Офицеры России» усмотрела в ней оскорбление ветеранов, и в спектакль после этого внесли небольшие, по словам представителей театра, правки. Помимо этого, перед одним из предыдущих показов движение SERB обещало сорвать показ, если «Современник» будет «очернять военную историю» России.

Исполнительница одной из главных ролей в спектакле Лия Ахеджакова говорила на это неделе газете «Московский комсомолец», что из-за травли, связанной с этой постановкой, она побаивается выходить на сцену.

«Первый хлеб» — это пьеса уральского драматурга Рината Ташимова. Поставил её польский режиссёр Бениамин Коц. Для него эта постановка стала первой в карьере.