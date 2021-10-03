Бывшая участница популярной группы «t.A.T.u.» Елена Катина объявила о воссоединении дуэта. По ее словам, это произойдет весной следующего года. Кроме того, в интернете должен появиться сериал о группе с участием самой Катиной и второй вокалистки Юлии Волковой. Между тем композитор Сергей Галоян, который является одним из создателей группы, уже предупредил, что не разрешает Катиной исполнять такие хиты «t.A.T.u», как «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и «Полчаса». В качестве доказательства он выложил в Instagram текст уведомления о запрете. Ранее Галоян планировал организовать шоу, посвященное группе, однако против этого выступала Елена Катина.