Почти сто человек, по данным белорусских правозащитников, были задержаны за последние несколько дней в стране

Почти сто человек, по данным белорусских правозащитников, были задержаны за последние несколько дней в разных городах страны. Предположительно, все они оставляли комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ, сказали в правозащитном центре «Весна». Как утверждают представители спецслужбы, он был убит во время спецоперации в Минске жителем столицы Андреем Зельцером. Сам Зельцер также был застрелен силовиками. Накануне стало известно о том, что в Москве задержали, а после и вывезли в минское СИЗО журналиста газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии Геннадия Можейко. Он был автором статьи о погибшем минчанине, в которой одна из знакомых Зельцера давал ему положительную характеристику. Сообщалось, что в отношении журналиста расследуют дело о разжигании розни и оскорблении представителя власти.