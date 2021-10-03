Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Он уже был ранее судим за аналогичное преступление, рассказали в управлении МВД по региону. Пока задержать его не удалось. Накануне власти Оренбургской области объявили награду в миллион рублей за помощь в раскрытии преступления. В минувший четверг после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек. Они приехали из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.