Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления собак в приюте подмосковного Чехова. Из более, чем 150-ти пострадавших животных, 16 погибли. Еще 60 находятся в тяжелом состоянии, рассказала агентству ТАСС директор приюта Валентина Силич. Ранее волонтеры рассказали, что симптомы отравления у собак проявились после того, как они дали им корм из новой партии. По их словам, подобное ЧП недавно произошло в челябинском приюте, у которого тот же поставщик корма. Они предполагают, что причиной стала халатность производителя, который выпускает в том числе удобрения.