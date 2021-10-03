Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления собак в приюте подмосковного Чехова. Из более, чем 150-ти пострадавших животных, 16 погибли. Еще 60 находятся в тяжелом состоянии, рассказала агентству ТАСС директор приюта Валентина Силич. Ранее волонтеры рассказали, что симптомы отравления у собак проявились после того, как они дали им корм из новой партии. По их словам, подобное ЧП недавно произошло в челябинском приюте, у которого тот же поставщик корма. Они предполагают, что причиной стала халатность производителя, который выпускает в том числе удобрения.
2021-10-03T15:32:04+03:00
2021-10-03T15:32:04+03:00
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15:32, 03 октября 2021
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