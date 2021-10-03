Московский театр «Современник» возобновляет показы спектакля «Первый хлеб», который вызвал скандал в минувшем сезоне. Постановку можно будет увидеть сегодня и завтра вечером. Представители организации «Офицеры России» обратились в прокуратуру и к московским властям с просьбой провести проверку. По их мнению, одна из сцен в спектакле оскорбляет ветеранов. Премьера проходила на фоне акций протеста у входа в театр.

Между тем накануне газета «Московский комсомолец» написала, что с исполнительницей главной роли актрисой Лией Ахеджаковой беседовал следователь после жалобы общественной организации. Сама Ахеджакова призналась в интервью изданию, что из-за возникшего резонанса она опасается выходить на сцену. В руководстве «Современника» сказали агентству ТАСС, что при проведённой проверке не нашли никакого злого умысла. Из репертуара спектакль не убирали.