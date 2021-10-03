Мосгорсуд рассмотрит 4 октября ходатайство следствия о продлении ареста Сафронову

Мосгорсуд рассмотрит 4 октября ходатайство следствия о продлении ареста журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Катчев.

«Мы будем просить суд изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу, потому что в условиях СИЗО право на защиту Ивана нарушается постоянно. Мы не можем нормально общаться, работать с документами и источниками, потому что с собой ничего нельзя пронести, а оттуда ничего нельзя вынести. В условиях СИЗО мы не сможем готовиться и к будущему рассмотрению дела по существу», — отметил адвокат.

Заседание начнется в 10.30.

По версии следствия, Сафронов в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США. Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.