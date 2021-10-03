Правящая в Грузии партия лидирует на муниципальных выборах

Она набирает почти 47%. У оппозиционного «Единого национального движения» — чуть менее 31% голосов. Правда, в некоторых населённых пунктах потребуется второй тур выборов местного руководителя. В частности, накануне в первом туре ни один из кандидатов на пост мэра Тбилиси не сумел набрать необходимое количество голосов. Сейчас здесь лидирует действующий руководитель грузинской столицы Каха Каладзе. Накануне этих выборов в пятницу в Грузии был –задержан экс-президент Михаил Саакашвили. Он прилетел поддержать соратников по «Единому национальному движению» несмотря на предупреждения грузинского руководства.

По мнению эксперта Центра стратегического анализа Гелы Васадзе, прошедшие выборы показали высокий оппозиционный настрой населения. Васадзе не исключает напряженной борьбы во втором туре, однако он уверен, что правящая партия «грузинская мечта» бросит основные силы, чтобы отстоять позиции в Тбилиси.