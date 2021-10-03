Мощный взрыв прогремел сегодня в столице Афганистана

Как передает местный телеканал KabulNews, это произошло возле одной из мечетей. Очевидцы сообщают о перестрелке в этом районе. Информация о пострадавших и убитых пока не поступала. Представители группировки «Талибан» говорят, что есть несколько убитых, но не уточняют их количество. Движение «Талибан», которое признано в России террористическим и запрещено, захватило власть в Афганистане в середине августа.
2021-10-03T15:04:49+03:00
2021-10-03T15:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 03 октября 2021
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