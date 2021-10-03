В России впервые с начала пандемии от коронавируса за неделю умерли более шести тысяч человек

Так следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За минувшие сутки скончались 890 заразившихся — это новый максимум.

Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко уверен, что сейчас развитие ситуации вокруг коронавируса не поддается прогнозам специалистов.

В свою очередь профессор, молекулярный биолог Константин Северинов объясняет рост заболеваемости в России низкими темпами вакцинации. По мнению Северинова, от коронавируса в России умирает примерно в десять раз больше людей, чем в странах с высоким уровнем вакцинации.