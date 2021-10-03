Панама опасается, что публикация нового расследования об офшорах может негативно повлиять на имидж страны

Журналистам предложили пойти на диалог.

Власти Панамы в письме к Международному консорциуму журналистов-расследователей отмечают, что уважают свободу слова, но будут бороться, чтобы имя страны больше не ассоциировалась с «Панамскими документами». Подчеркивается, что даже спустя пять лет после публикации предыдущего расследования большинство ссылок на Панаму связаны именно с финансовыми махинациями. Это просят принять во внимание при подготовке следующего материала от консорциума. Связаны ли претензии исключительно с названием расследования, не уточняется. Но в этот раз оно выйдет под заголовком «Досье Пандоры». В центре внимания также окажутся утекшие из офшоров данные, а это около 12 миллионов файлов. В подготовке материала приняли участие 600 человек из 117 стран. Консорциум назвал его самым масштабным разоблачением.

Среди партнеров консорциума значится российское интернет-издание «Важные истории». Оно уже анонсировала публикацию расследования этим вечером. «Важные истории» российские власти считают иностранным агентом.