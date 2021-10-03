Тропический шторм «Шахин» обрушился на Оман и Арабские Эмираты

Скорость ветра превышает 30 м/с и в ближайшее время, по оценкам синоптиков, будет только расти. В столице Омана Маскате затопило улицы, прервано авиасообщение. В Арабских Эмиратах пострадали прибрежные районы. Отмечается, что подобный разгул стихии впервые зафиксирован в Персидском заливе за всю историю метеонаблюдений. Шторм, как ожидается, пойдет на убыль только вторник.
2021-10-03T14:33:22+03:00
2021-10-03T14:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 03 октября 2021
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