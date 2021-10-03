Алжир отозвал своего посла из Франции

Поводом послужили высказывания французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил власти североафриканского государства в переписывании истории. В Алжире расценили это как вмешательство в свои внутренние дела. Макрон произнес свою речь на встрече с потомками участников Алжирской войны. Он также сказал, что руководство Алжира заложило в основу государства ненависть к Франции. В прошлом году Алжир отзывал своего посла из Парижа после показа во Франции документального фильма об активистах, чьи выступления привели к отстранению от власти президента Абдель Азиза Бутефлики.
2021-10-03T14:32:41+03:00
2021-10-03T14:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 03 октября 2021
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