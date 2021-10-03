Министерство просвещения заверяет, что не планирует массового закрытия школ из-за коронавируса

Сейчас карантин введен менее чем в 0,1% учебных заведений страны, сказали в ведомстве. Там напомнили, что решение вопроса в этой области принимает руководство региона в зависимости от ситуации. Между тем, в России за минувшие сутки было зафиксировано почти 26 тысяч новых случаев коронавируса. Скончались 890 человек, следует из данных оперативного штаба. Это новое максимальное значение с начала пандемии. Кроме того, впервые за неделю из-за коронавируса в стране умерли более шести тысяч человек.