Министерство просвещения заверяет, что не планирует массового закрытия школ из-за коронавируса

Сейчас карантин введен менее чем в 0,1% учебных заведений страны, сказали в ведомстве. Там напомнили, что решение вопроса в этой области принимает руководство региона в зависимости от ситуации. Между тем, в России за минувшие сутки было зафиксировано почти 26 тысяч новых случаев коронавируса. Скончались 890 человек, следует из данных оперативного штаба. Это новое максимальное значение с начала пандемии. Кроме того, впервые за неделю из-за коронавируса в стране умерли более шести тысяч человек.
2021-10-03T14:32:15+03:00
2021-10-03T14:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 03 октября 2021
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