В России вступили в силу новые поправки к закону об иностранных агентах

Госдума одобрила их еще весной, пишет «Новая газета». Документ запрещает организациям, которые внесены в перечень иностранных агентов, регистрировать свои филиалы в жилых помещениях. Они должны будут ежегодно сдавать отчеты о доходах и расходах, а также о проведенных или отмененных мероприятиях. Эти поправки расширяют перечень источников финансирования, из-за которых некоммерческую структуру могут признать иностранным агентом. Теперь в этом списке оказались российские компании, владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.