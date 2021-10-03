В России вступили в силу новые поправки к закону об иностранных агентах

Госдума одобрила их еще весной, пишет «Новая газета». Документ запрещает организациям, которые внесены в перечень иностранных агентов, регистрировать свои филиалы в жилых помещениях. Они должны будут ежегодно сдавать отчеты о доходах и расходах, а также о проведенных или отмененных мероприятиях. Эти поправки расширяют перечень источников финансирования, из-за которых некоммерческую структуру могут признать иностранным агентом. Теперь в этом списке оказались российские компании, владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.
2021-10-03T14:31:40+03:00
2021-10-03T14:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 03 октября 2021
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