Правительство Панамы предлагает провести переговоры с Международным консорциумом журналистов-расследователей

Оно опасается, что публикация нового расследования на основе утечки документов может вновь запятнать имидж страны, пишет местное издание Panama America.

Консорциум анонсировал этим вечером публикацию так называемого «досье Пандоры». Речь идет о работе более шестисот журналистов, которые изучали почти двенадцать миллионов файлов, полученных в результате утечки документов панамской юридической фирмы. Пять лет назад была опубликована серия расследований о деятельности панамских офшоров. В той части, которая касалась России, фигурировали в частности близкий друг президента Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин и предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги, а также еще ряд чиновников и депутатов Госдумы. В Кремле тогда говорили, что расценивали это как попытку информационной атаки на Путина и его окружение.