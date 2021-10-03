В Москве вновь отмечается рекордно высокое атмосферное давление

В полночь оно составляло 762 мм рт.ст., передает агентство «Интерфакс». Предыдущий рекорд для 3-го октября был зафиксирован больше тридцати лет назад. В течение дня атмосферное давление поднималось, говорят специалисты. Это уже второй подряд рекорд для октября.
2021-10-03T14:05:36+03:00
2021-10-03T14:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 03 октября 2021
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