Более трех тысяч священников подозреваются во Франции в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Более трех тысяч священников и других религиозных католических деятелей подозреваются во Франции в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних за последние семьдесят лет. В независимой комиссии в то же время говорят, что это минимальная оценка, передает агентство France Press. Окончательный доклад по расследованию случаев педофилии в церкви ожидается на следующей неделе.

Религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин сказал «Эху Москвы», что сексуальные преступления в католической церкви связаны прежде всего с внутренними правилами жизни священников. Он подчеркнул, что в православии подобное явление не распространено. Роман Лункин добавил, что в РПЦ существуют специальные органы, которые наблюдают за церковными структурами и священниками.