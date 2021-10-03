Президент Украины заверил, что будет добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Михаила Саакашвили

Владимир Зеленский напомнил, что уже несколько лет у бывшего президента Грузии украинское гражданство. Зеленский полагает, что решение Саакашвили прилететь в Грузию было неправильным. Уже несколько дней грузинский экс-президент находится в тюрьме города Рустави. На родине против него расследуют несколько уголовных дел.
2021-10-03T14:03:33+03:00
2021-10-03T14:03:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 03 октября 2021
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