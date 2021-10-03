Пассажирский самолет загорелся при взлете в США

Это произошло аэропорту города Атлантик-Сити на восточном побережье страны. Как передает телеканал NBC, причиной инцидента стала птица, которая попала в двигатель воздушного судна. Власти заверили, что никто из пассажиров не пострадал. Людей успели эвакуировать из лайнера и отвезли в здание аэровокзала. Сам инцидент на работу аэропорта не повлиял.
2021-10-03T14:03:14+03:00
2021-10-03T14:03:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 03 октября 2021
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