Пассажирский самолет загорелся при взлете в США

Это произошло аэропорту города Атлантик-Сити на восточном побережье страны. Как передает телеканал NBC, причиной инцидента стала птица, которая попала в двигатель воздушного судна. Власти заверили, что никто из пассажиров не пострадал. Людей успели эвакуировать из лайнера и отвезли в здание аэровокзала. Сам инцидент на работу аэропорта не повлиял.