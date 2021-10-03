Сенатор США назвал компании Google и Apple в причастности к российской цензуре

Республиканец Марк Рубио считает, что корпорации создали тревожные прецедент, удалив в преддверии российских выборов из своих магазинов приложение «Навальный!» с функцией «Умного голосования». По его словам, само требование властей страны было незаконным и возмутительным, а выполнив его Google и Apple стали соучастниками цензуры в России. В письме, которое сенатор направил главам корпораций, говорится, что приложение было удалено в критический момент, когда миллионы россиян уже шли голосовать на избирательные участки, тем самым лишив оппозицию возможности занять законные места в Государственной думе. Марк Рубио призвал компании пересмотреть решение о блокировке, а также запросил более подробную информацию о процессе принятия решения.

Приложение «Навальный!» с функцией Умного голосования пропало из магазинов Google и Appleв первый день выборов 17 сентября. Агентство Bloomberg писало, что причиной этому стали угрозы возбудить уголовные дела в адрес российских сотрудников фирм. Позднее Генпрокуратура и Роскомнадзор стали блокировать видеоролики, связанные с электоральной стратегией соратников политика Алексея Навального на платформе YouTube, а также документы Google, в которых распространялись списки рекомендуемых к голосованию кандидатов.

Представители Google и Apple пока не отреагировали на заявления сенатора США.