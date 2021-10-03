Более 150-ти собак отравились кормом в приюте подмосковного Чехова

14 из них погибли, рассказали волонтеры газете «Московский комсомолец». Они добавили, что новая партия корма не вызывала подозрения, потому что еду стабильно закупили у одного и того же поставщика. Между тем, газета обращает внимание, что подобная история недавно произошла в челябинском приюте для животных. В свою очередь волонтеры говорят, что этот корм выпускали на предприятии, которое также производит удобрения. Теоретически ядовитые вещества могли попасть в пищу для животных.
2021-10-03T13:34:47+03:00
2021-10-03T13:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 03 октября 2021
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