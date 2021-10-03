В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7

Он выполнял рейс из Москвы в Симферополь. По словам источника агентства «Интерфакс», причиной стала неисправность одного из двигателей. Посадка прошла благополучно. На борту находится 177 человек. В Ростов-на-Дону, добавил собеседник агентства, уже отправлен резервный борт.
2021-10-03T13:34:27+03:00
2021-10-03T13:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 03 октября 2021
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