В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7

Он выполнял рейс из Москвы в Симферополь. По словам источника агентства «Интерфакс», причиной стала неисправность одного из двигателей. Посадка прошла благополучно. На борту находится 177 человек. В Ростов-на-Дону, добавил собеседник агентства, уже отправлен резервный борт.