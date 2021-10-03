По меньшей мере четырнадцать человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Ангарске Иркутской области. Двух из них госпитализировали, рассказали в местном управлении МЧС. Интернет-издание «Живой Ангарск» пишет со слов очевидцев, что в автобус, который проезжало перекресток на разрешающий сигнал светофора врезался легковой автомобиль Росгвардии. Следователи уже проводят проверку по факту этой аварии.