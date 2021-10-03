«Левада-Центр»: Доверие россиян к президенту Владимиру Путину снизилось на 1 п.п. после думских выборов

Доверие россиян к президенту Владимиру Путину снизилось на 1 п.п. после думских выборов, говорится в исследовании «Левада-Центра». Сейчас, согласно опросам, ему доверяют 30% жителей страны. При этом россияне стали больше доверять министру иностранных дел Сергею Лаврову: этот показатель за месяц вырос с 9 до 12%. И министру обороны Сергею Шойгу: у него рост доверия составил 2 п.п. и достиг 13%. Российские власти считают «Левада-Центр» иностранным агентом.