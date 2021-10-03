Американский сенатор-республиканец Марко Рубио назвал компании Google и Apple соучастниками цензуры в России

Это связано с решением корпораций удалить из своих интернет-магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование». В письме, которое Рубио направил главам обеих компаний, говорится, что Google и Apple решили убрать программу в критический момент, когда миллионы россиян шли голосовать на избирательные участки. Тем самым, считает Рубио, они лишили политическую оппозицию возможности организовать и провести голосование. Рубио обвинил компании в том, что они склонились перед требованиями авторитарного режима. Он потребовал предоставить подробную информацию о том, как принималось само решение.

