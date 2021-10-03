В первый избранный парламент Катара не прошла ни одна женщина

Баллотировались двадцать шесть женщин-политиков, одна из них, Леена Нассер Аль-Дафа, говорила, что хотела бы послужить на благо страны.
На тридцать кресел в парламенте Катара претендовали более двухсот тридцати кандидатов.
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Баллотировались двадцать шесть женщин-политиков, одна из них, Леена Нассер Аль-Дафа, говорила, что хотела бы послужить на благо страны.
На тридцать кресел в парламенте Катара претендовали более двухсот тридцати кандидатов.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…