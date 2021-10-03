Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиваться возвращения задержанного в Грузии политика Михаила Саакашвили

Он находится в тюрьме уже третий день.

Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и поэтому и власти республики, и её президент будут заниматься возвращением политика в страну. Об этом объявил глава государства Владимир Зеленский, добавив, что этот вопрос будут обсуждать с Грузией в том числе на уровне кабинетов министров и премьеров.

Саакашвили был задержан позавчера после того, как он объявил о своём возвращении в страну. Против него завели дело о незаконном пересечении границы. Также, ранее политик был заочно осуждён и по другим делам. Он отказался объяснять, как ему удалось въехать на территорию государства, избежав задержания.

Бывший президент сейчас находится в тюрьме. Ранее он сам требовал встречи с консулом Украины. Соратники Саакашвили сообщили, что он назвал своё задержание политическим и объявил голодовку. Политик также призывал своих сторонников собраться на массовую акцию в центре Тбилиси.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004-ого по 2013-ый годы. Украинское гражданство он получил в 2015-ом, после чего какое-то время работал на посту главы Одесской областной администрации.