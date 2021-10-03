СМИ: ЕС рассматривает возможность создать на Украине военную миссию

ЕС рассматривает возможность создать на Украине военную миссию, пишет газета Welt am Sonntag. Немецкое издание ссылается на документы внешнеполитической службы Евросоюза. В публикации отмечается, что ранее об этом просили власти Украины и поддерживают такую инициативу ряд стран ЕС, в первую очередь прибалтийские республики и Польша.
2021-10-03T13:10:36+03:00
2021-10-03T13:10:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:10, 03 октября 2021
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