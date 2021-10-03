В Москве эвакуировали машину с младенцем в салоне, сообщили в столичном департаменте транспорта

Эвакуатор забрал автомобиль с ребёнком, припаркованный под запрещающим знаком в минувшую пятницу на востоке Москвы. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, автоинспектор осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Так — как стёкла иномарки были затонированы, увидеть ребёнка не удалось.

Мать заметила пропажу спустя 20 минут и позвонила в ГИБДД. Эвакуатор остановили. Младенец не пострадал. Температура на улице была всего 8 градусов тепла, машина не заведена, а автолюлька не закреплена на сидении, добавили в департаменте транспорта.

Техников службы Московского паркинга проверят на предмет соблюдения регламентов, а у матери ребёнка выяснят, почему она оставила ребёнка одного в холодном салоне авто. Этим занимается полиция и органы опеки.

Подобный случай произошёл в конце сентября на севере столицы. Сотрудники московского паркинга пытались эвакуировать машину за неправильную парковку, однако заметили ребёнка в автомобиле и делать этого не стали.

Правила дорожного движения запрещают оставлять детей младше семи лет одних в машине.