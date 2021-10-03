В Москве на Красной площади был задержан участник одиночного пикета против дискриминации инвалидов

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», сам он является инвалидом второй группы. Что вменяют задержанному, пока неизвестно. Недавно российские власти внесли проект «ОВД-Инфо» в реестр иностранных агентов.
2021-10-03T13:08:40+03:00
2021-10-03T13:08:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 03 октября 2021
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