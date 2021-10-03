В России зафиксирован максимум с начала пандемии смертей от коронавируса за сутки

Суточный прирост скончавшихся от коронавируса в России составил 890 человек, а суммарно за неделю умерло больше 6 тысяч пациентов с ковидом. При этом в начале сентября в среднем число смертей не превышало 770. Стабильный рост начался с середины прошлого месяца и его темпы увеличиваются.

Настораживает и статистика по новым случаям заражения. За сутки количество заболевших приблизилось к 26 тысячам. Последние раз такие показатели были зимой прошлого года. И, если рост числа инфицированных ранее был отмечен в 38 регионах, то сейчас уже в 56, согласно данным Роспотребнадзора. В их число входит и Москва, за последние сутки выявлено более 4 тысяч случаев, что почти на тысячу больше, чем в начале этой же недели.

Специалисты связывают такую динамику с сезонностью распространение респираторных заболеваний.



Независимый демограф Алексей Ракша считает, что официальная статистика заболеваемости и смертности занижается во много раз. Такое мнение Алексей Ракша высказал «Эху Москвы». По мнению Алексея Ракши, уровень намеренного занижения статистики пока остается таким же, как и в прошлые периоды пандемии.

Профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов объясняет высокий уровень заражения в России низкими темпами вакцинации. Такое мнение Константин Северинов высказал «Эху Москвы». «На самом деле в России привито очень мало человек — только 30%. При этом не все из них привиты работающей вакциной. И такой уровень вакцинации на уровне распространения штамма «дельта», который способен заражать вакцинированных людей, но просто не приводит к тяжелым последствиям для них, он не предотвращает того, что зараженные вакцинированные люди могут передавать инфекцию другим. Так вот такой уровень вакцинации на этот процесс никакого эффекта не оказывает. И именно из-за того, что у нас низкое количество вакцинированных людей, все это продолжается», — пояснил К.Северинов. По словам Константина Северинова, в России от коронавируса умирают примерно в 10 раз больше людей, чем в странах, где большинство населения получило прививку: «В России на протяжении почти 3-х месяцев летальность, то есть процент умирающих от количества зараженных, составляет 4%. Это в несколько раз выше, чем то, что наблюдается в других странах со сравнимым уровнем вакцинирования, и в десяток раз выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинирования».