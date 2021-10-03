Талибы провели в Кабуле первый митинг по случаю победы в борьбе за власть в Афганистане

Как сообщают западные СМИ, мероприятие было не слишком масштабным. На нем присутствовали примерно полторы тысячи человек. Талибы взяли под контроль Афганистан в середине августа, запретили женщинам посещать ведущие вузы и возобновили практику показательных убийств. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено.