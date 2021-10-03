Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся на Сардинию, где завтра предстанет перед судом

Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Испанию, сказал РИА Новости адвокат политика. Пучдемон уехал из страны в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который власти сочли незаконным. Ранее защита Пучдемона направила запрос о восстановлении его парламентского иммунитета в Европейский суд.
2021-10-03T12:34:09+03:00
2021-10-03T12:34:09+03:00
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12:34, 03 октября 2021
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