Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики

Такое решение он связал с опросами, которые показали, что большинство граждан относятся негативно к его выдвижению. По его словам, баллотироваться в президенты будет его дочь, которая сейчас возглавляет третий по величине город страны. Впрочем, американская газета Washington Post напоминает, что Дутерте и ранее заявлял об уходе из политики, например, незадолго до того, как в 2016 году стал президентом.
2021-10-03T12:33:49+03:00
2021-10-03T12:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 03 октября 2021
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