Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики

Такое решение он связал с опросами, которые показали, что большинство граждан относятся негативно к его выдвижению. По его словам, баллотироваться в президенты будет его дочь, которая сейчас возглавляет третий по величине город страны. Впрочем, американская газета Washington Post напоминает, что Дутерте и ранее заявлял об уходе из политики, например, незадолго до того, как в 2016 году стал президентом.