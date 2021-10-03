Пассажирский самолет, который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс». По словам источника, у «Боинга-737» компании S7 возникла неисправность левого двигателя. На борту находились более 170 пассажиров. Никто не пострадал. Готовится вылет резервного самолета.
2021-10-03T12:33:25+03:00
2021-10-03T12:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 03 октября 2021
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