Пассажирский самолет, который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс». По словам источника, у «Боинга-737» компании S7 возникла неисправность левого двигателя. На борту находились более 170 пассажиров. Никто не пострадал. Готовится вылет резервного самолета.