В МВД Грузии сообщили, что по итогам выборов возбуждены 16 уголовных дел

Их будут расследовать по статьям, связанным с насилием и воспрепятствованием профессиональной деятельности журналистов. Были задержаны семь человек, которых обвинили в неподчинении полиции и хулиганстве. В целом, местные выборы, по оценке ведомства, прошли накануне спокойно. По предварительным данным Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48%. Оппозиционная партия, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» получает 31%.