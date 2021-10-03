В МВД Грузии сообщили, что по итогам выборов возбуждены 16 уголовных дел

Их будут расследовать по статьям, связанным с насилием и воспрепятствованием профессиональной деятельности журналистов. Были задержаны семь человек, которых обвинили в неподчинении полиции и хулиганстве. В целом, местные выборы, по оценке ведомства, прошли накануне спокойно. По предварительным данным Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48%. Оппозиционная партия, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» получает 31%.
2021-10-03T12:31:57+03:00
2021-10-03T12:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 03 октября 2021
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