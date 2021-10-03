В Москве выявлено почти 4 300 новых инфицированных коронавирусом за сутки

Это на 7,5% больше, чем накануне. По всей стране, по данным оперативного штаба, новых заболевших почти 25 770. За сутки скончались 890 пациентов с коронавирусом, и это новый максимум с начала пандемии. По сведениям штаба, за неделю умерли более 6 000 больных коронавирусом. Такой смертности, согласно официальной статистике, в России от новой инфекции еще не было.
2021-10-03T12:31:25+03:00
2021-10-03T12:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 03 октября 2021
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