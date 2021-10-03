Полиция Оренбурга установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай

Силовики ищут ранее судимого 30-летнего Александра Лазарева. Следственный комитет уже распространяет ориентировки на подозреваемого и просит граждан, располагающих информацией о его местонахождении незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Накануне губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил вознаграждения в размере 1 миллиона рублей за помощь в поимке преступника. По словам главы региона, граждане должны объединиться и помочь следователям раскрыть, как он выразился, страшное и циничное убийство.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября в городе Гае загорелся жилой дом. Когда пожарным удалось ликвидировать возгорание, в одной из квартир они нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти. Тело еще одной обнаружили во дворе дома. Ими оказались студентки местного медицинского колледжа 17,18 и 19 лет, родом из Башкирии. Местные СМИ предполагают, что убийство было совершено, когда студентки спали, одна из них проснулась и попыталась сбежать.

На данный момент силовики опросили уже более 100 свидетелей и назначили почти 15 экспертиз.